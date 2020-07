El govern espanyol anuncia un pla de xoc per a la ciència amb 1.056 MEUR

Pla amb tres eixos

Crida a apostar per la ciència

Sánchez ha dit que mai abans el govern espanyol havia estat «tan conscient de la importància» de la ciència com ho ha estat per la pandèmia de la covid-19. La crisi sanitària ha estat «l'última evidència» que «Espanya no pot seguir donant l'esquena a la ciència». Sánchez ha dit que cal prendre mesures «urgents», com el pla, però també «estructurals» per estar «preparats per a futures emergències sanitàries, que vindran».«Hem d'apostar per la ciència» després de «més d'una dècada relegada, patint les conseqüències de les retallades i d'una absència d'atenció política», ha remarcat el president espanyol. Sánchez ha explicat que les mesures a curt termini del pla de xoc es complementaran amb mesures a mitjà i llarg termini.El pla està dissenyat per alinear-se amb les reformes i programes a mitjà i llarg termini que prepara el govern espanyol per enviar a Brussel·les perquè sigui finançat a través del fons de recuperació, encara pendent de ser aprovat pel Consell Europeu. Sánchez preveu que el pla es complementi fins al 2024 amb aquests fons comunitaris i, a més, presentarà en les pròximes setmanes una Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació amb horitzó en el 2027.El pla de xoc té tres eixos d'actuació. El primer, d'investigació i innovació en salut està dotat amb 215,9 MEUR. D'aquests, 56 MEUR estan dedicats a reforçar les capacitats de l'Institut Carlos III a qui Sánchez ha reconegut un destacat paper durant la pandèmia. 50 milions seran per finançar projectes d'investigació de la covid-19 i 6 per a reforçar el Centre Nacional de Microbiologia i el Centre Nacional d'Epidemiologia.També inclou 77,3 MEUR per impulsar l'Estratègia de Medicina Personalitzada i 29 MEUR per reforçar les infraestructures d'alta seguretat biològica per a l'experimentació in-vitro i preclínica orientada al desenvolupament de vacunes i tractaments per a malalties infeccioses. A banda, preveu reformar la llei d'investigació biomèdica del 2007.El segon eix és per transformar el sistema de ciència i atracció i retenció de talent amb un pressupost de 523,5 MEUR. L'objectiu és proporcionar més estabilitat a la carrera de professional científic i donar més fons als instruments de finançament competitiu. Sánchez ha remarcat que té la «ferma voluntat» que no es torni a produir una fuga de cervells almenys «de forma tan intensa» com en l'anterior crisi econòmica.El tercer eix és d'impuls a la I+D+i empresarial i a la indústria de la ciència amb 317 MEUR amb la previsió de duplicar les ajudes i amb plans específics de suport al teixit empresarial. A banda, dins d'aquest eix també s'inclouen els préstecs per valor de 508 MEUR.A l'acte també hi ha intervingut el professor d'investigació del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC); la jove científica de la Universitat Carlos III, Nerea Luis Mingueza; el president del Fòrum d'Empreses Innovadores, Luis Fernando Álvarez-Gascón; i la presidenta de la Fundació I+E Innovació Espanya.Luis Mingueza ha fet una crida a apostar per la ciència i els joves investigadors que no volen haver de marxar d'Espanya per desenvolupar la seva carrera professional. «Us demano que creieu en els joves científics. Tenim moltes ganes d'aportar i necessitem certes mesures i estabilitat», ha dit, i ha demanat que Espanya no sigui només un país de turisme sinó també de ciència.Herrero també ha reclamat «seguretat jurídica» i «sostenibilitat en el temps» per al món de la ciència i la innovació. En aquest sentit, ha fet una crida a apostar pel sector no només en el curt sinó també en el llarg termini.A l'acte hi ha assistit la vicepresidenta quarta i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera; la portaveu del govern espanyol i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero; el ministre de Ciència, Pedro Duque; i el d'Universitats, Manuel Castells; i la d'Indústria, Reyes Maroto.