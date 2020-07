Dissolen una multitud de joves en un torneig de futbol clandestí a Vigo

El campionat, organitzat per un grup d'amics, va congregar a 24 equips uniformats

Actualitzada 08/07/2020 a les 23:49

La Policia Local de Vigo va dissoldre en la tarda d'aquest dimarts a una multitud de joves congregats en unes pistes esportives del carrer Emilia Pardo Bazán, on s'estava celebrant un torneig de futbol sala organitzat per un grup d'amics sense cap mena d'autorització.Va ser una veïna de la zona qui va donar la veu d'alerta en comprovar que un nombrós grup de joves estava concentrat al costat de les instal·lacions esportives sense portar màscara ni guardar les distàncies de seguretat, van informar fonts policials.Una patrulla es va desplaçar fins al punt i va comprovar que hi havia concentrades unes 150 persones, sense poder precisar el número exacte, ja que els joves es van dispersar quan es van adonar de la presència dels agents.En aquest moment dos equips estaven disputant un partit, àrbitre inclòs, i hi havia grups de persones que esperaven enala vora de la pista per a jugar en finalitzar aquesta trobada.A més, en l'exterior hi havia grups de persones superiors a 25 que no mantenien les mesures de distanciament social ni usaven màscares.Un noi de 19 anys es va responsabilitzar l'organització del campionat, en el qual es van inscriure, previ pagament d'una quota de 3 o 5 euros, 24 equips uniformats, i en el qual hi havia en joc un premi en metàl·lic per als guanyadors.Els agents es van cerciorar que el campionat mancava de cap autorització, expedida per l'administració pública, ni que es regís per cap federació de futbol; tampoc comptava amb una assegurança esportiva i no tenia establert un protocol específic en l'àmbit de la COVID-19.A continuació, van procedir a desallotjar la pista esportiva per motius de salut pública, ja que es podria estar davant un focus d'infecció d'alt risc.I van fer el mateix amb els voltants, ja que els joves reunits estaven compartint begudes i menjar entre membres dels equips participants en el torneig clandestí.