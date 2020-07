Balears obligarà a portar mascareta als espais públics excepte a les platges

La decisió es produeix després que ahir s'informés de l'existència de nou brots actius de COVID-19

El Govern balear imposarà l'ús obligatori de mascaretes a tots els espais públics i d'accés públic sense importar si es pot respectar la distància de seguretat sanitària, excepte a platges, piscines, quan s'estigui consumint menjar o beguda o es practiqui esport.Segons han informat a Efe fonts de la Conselleria balear de Salut, aquest canvi en la regulació de l'ús de les mascaretes es publicarà demà divendres o el dissabte al Butlletí Oficial de Balears, en una resolució que modificarà el decret de nova normalitat.Com a excepcions a l'obligatorietat de l'ús de mascaretes en espais oberts públics, no es requerirà la seva utilització en platges, piscines, quan es consumeixi menjar o beguda, en la pràctica esportiva i d'activitats aquàtiques, així com en tocar instruments de vent.La decisió de l'Executiu de les illes es produeix després que ahir dimecres el Servei balear d'Epidemiologia informés que existeixen nou brots actius de COVID-19 amb 56 contagiats a Balears, un a Eivissa i la resta a Mallorca, on s'han detectat tres nous en l'última setmana.En total, hi ha 134 persones a les illes positives de COVID-19 i 54 d'elles corresponen a contagiats en aquests nou brots actius.Balears seguirà així l'exemple de Catalunya, que aquest dijous publica la resolució de la Generalitat que estableix l'obligatorietat de l'ús de mascaretes en els espais públics o d'ús públic, existeixi o no distància de seguretat, amb el que la norma ha entrat en vigor.En aquesta comunitat, els agents de l'autoritat podran multar a partir d'ara amb fins a cent euros a les persones de més de sis anys que surtin de casa sense màscara, fins i tot quan es pugui mantenir la distància de seguretat, si bé continuen vigents les excepcions que eximeixen del seu ús quan sigui incompatible, com fer esport o banyar-se.