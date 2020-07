Un estudi confirma que les persones assumeixen més riscos per a evitar pèrdues

D'aquesta manera revaliden la teoria científica sobre la presa de decisions en un context de risc

Un estudi internacional amb participació espanyola ha revalidat la teoria prospectiva de Daniel Kahneman i Amos Tversky, una de les més rellevants de les ciències del comportament, que descriu com les persones prenen decisions en contextos de risc i no sempre de manera racional.La reproducció de la recerca original, publicada en 1979 i mereixedora d'un premi Nobel d'Economia en 2002, ha involucrat a un equip d'experts internacional, dirigit per Kai Ruggeri, que han confirmat la validesa de la hipòtesi en l'actualitat.Amb una mostra de 4.000 persones de 19 països, l'estudi ha desplegat uns mètodes «gairebé idèntics» als del treball inicial, amb un qüestionari d'una vintena de preguntes sobre decisions que impliquen potencials guanys o pèrdues monetàries.Per exemple, s'ha preguntat als participants què preferirien guanyar, 3.000 euros amb una probabilitat del 100% o 4.000 euros amb una probabilitat del 80%, al que han respost, en la seva majoria, la primera opció, encara que la segona aporta de mitjana més guanys.Així mateix, els enquestats prefereixen perdre 4.000 euros amb una probabilitat del 80% que perdre 3.000 amb una probabilitat del 100%, a pesar que la primera opció comporta de mitjana més pèrdues.«En aquests exemples s'observa que les persones no actuem racionalment; tenim més aversió a acceptar l'opció de risc quan en l'altra opció hi ha un guany assegurat, encara que sigui més petita», ha explicat en un comunicat Anna Masos, exalumna de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona (UB) que ha participat en l'estudi.Masos apunta que, de la mateixa manera, «som més propensos a acceptar una opció més arriscada quan en l'alternativa hi ha una pèrdua assegurada, encara que sigui més petita».Aquests resultats confirmen que els patrons de resposta en la presa de decisions en contextos de risc equivalen als de l'estudi original, a pesar que la influència de l'efecte ha disminuït, segons els experts.«Encara avui podem afirmar que les persones assumim més riscos per a evitar pèrdues, però assumim menys riscos quan ens trobem davant eleccions marcades com a potencials guanys», ha remarcat Masos.D'acord amb la investigadora, aquesta teoria, ara ja consolidada, s'ha implementat per a fixar pautes, guies, estratègies i polítiques públiques en àrees com l'economia i les ciències del comportament, per la qual cosa «haver reproduït els seus resultats és molt rellevant i un gran motiu d'alleujament».