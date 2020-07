Podemos vol regularitzar els migrants il·legals que han passat l'estat d'alarma a Espanya

El reconeixement de la nacionalitat espanyola de forma extraordinària -per carta de naturalesa atorgada per decret- a aquells «herois» que han treballat durant l'estat d'alarma -en tasques de neteja, sanitàries, de cures, transports o alimentació- és una mesura «decent, justa i patriòtica», ha dit.Pel que fa a la regularització de persones migrants sense permís de residència, sol·licitants d'asil o afectades per una pèrdua sobrevinguda de l'autorització, planteja concedir-los el permís de residència i treball. «L'actitud d'un govern progressista ha de ser valenta, expeditiva per evitar una situació que pot generar sens dubte exclusió social i greus patiments», ha afirmat Echenique.«Posar fi a la irregularitat administrativa» és la «decisió correcta des del punt de vista sanitari i econòmic» a banda de ser-ho per «justícia social i drets humans», ha afirmat. Es tracta d'una mesura que no s'ha consensuat amb el PSOE, soci del govern de coalició, però que s'ha comunicat a la portaveu socialista al Congrés, Adriana Lastra, al matí.Unidas Podemos ha enviat un document obert a la resta de grups per negociar i trobar punts en comú sobre aquesta qüestió.