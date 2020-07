L'auge de fàrmacs falsos i una possible vacuna il·legal amenacen la salut pública

Els delinqüents aprofiten «les llacunes en la reglamentació i la supervisió nacionals»

Actualitzada 08/07/2020 a les 09:25

Des de termòmetres fins a mascaretes

Explotació de les necessitats

Xarxes sofisticades

Qualsevol país està amenaçat

El risc d'una vacuna falsa

Milions de pacients i metges esperen amb ansietat un medicament o una vacuna eficaç contra la COVID-19. També ho esperen organitzacions criminals que ja han aconseguit infiltrar a les xarxes de distribució productes fraudulents i estan llestos per falsificar qualsevol vacuna.És una amenaça real de que ha advertit aquest dimecres l'Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte (ONUDD) en presentar els resultats d'una investigació sobre el creixent negoci il·legal amb fàrmacs i productes sanitaris falsificats que es ve observant des de l'inici de la pandèmia.«La salut i la vida corren perill, ja que els delinqüents s'aprofiten de la crisi de la COVID-19 per treure profit de l'ansietat pública i de l'augment de la demanda de medicaments», assenyala en un comunicat la directora executiva de l'ONUDD, Ghada Waly.Encara que fins al moment no hi ha un fàrmac que s'hagi demostrat eficaç per prevenir o curar la COVID-19, això no ha obstaculitzat el sorgiment d'un tràfic il·lícit amb suposats productes «màgics» contra la malaltia, o l'oferta de medicaments falsos.Termòmetres que no detecten la febre, mascaretes i vestits de protecció deficients, ciberatacs a hospitals, robatoris de dades, grans quantitats de productes de salut que mai arriben als Governs que els compren: són només alguns dels resultats del negoci amb el qual delinqüents ja guanyen milions amb el virus.Així, el coronavirus «ha posat en relleu les deficiències dels marcs normatius i jurídics per prevenir la fabricació i el trànsit d'aquests productes», indica l'ONUDD al seu informe.Segons l'estudi, titulat «El trànsit de productes mèdics relacionat amb la COVID-19 com a amenaça per a la salut pública», els delinqüents aprofiten «les llacunes en la reglamentació i la supervisió nacionals».A més, s'adapten ràpidament a l'evolució de la pandèmia i a les oportunitats derivades de «les vulnerabilitats» i deficiències dels sistemes de salut per afrontar l'expansió del SARS-COV-2.L'informe, elaborat en col·laboració amb l'Organització Mundial de la Salut (OMS), recorda que la demanda de material per prevenir els contagis per coronavirus, especialment mascaretes i equips de protecció per a personal sanitari (PPE, en anglès), «va superar sobtadament el subministrament».I aquest «sobtat augment de la demanda de productes mèdics per fer front a la pandèmia ha donat lloc a una expansió del trànsit de productes de qualitat inferior i falsificats», subratlla l'ONUDD.És així com «la COVID-19 ha estat el catalitzador d'un mercat global de PPE» que no s'havia vist mai abans.Encara que en menor mesura, també es comercialitza de manera il·lícita material per a tests, desinfectants i fàrmacs com la cloroquina o bombes d'oxigen, assenyala l'ONU.Sobretot grups de delinqüència altament organitzats, com els del narcotràfic, han aconseguit infiltrar les xarxes de subministraments medicinals i canviar el seu model de negoci.El camp d'acció inclou la xarxa informàtica, amb robatoris de dades i sofisticats ciberatacs a hospitals i autoritats sanitàries, o la manipulació de pàgines web corporatives, així com ofertes i transaccions en l'anomenada «xarxa fosca» (darknet).Es tracta d'accions que requereixen «una important planificació i recursos per part dels perpetradors», que compten amb sofisticades xarxes transnacionals, adverteix l'ONU.Cap país està lliure de l'amenaça d'aquests delictes que ja mouen molts milions de dòlars i poden causar greus danys, sense descartar-se la mort, als pacients.Com a exemple, l'informe recorda com van ser enganyades les autoritats sanitàries alemanyes en adquirir mascaretes per valor de 15 milions d'euros a través d'un lloc web clonat d'una empresa aparentment legítima d'Espanya.A l'Argentina, per part seva, s'investiga un cas de fabricació il·legal d'alcohol en gel i mascaretes, destaca la investigació.Els investigadors no deixen lloc al dubte: les ocasions per a aquests negocis fraudulents «continuaran sent explotades mentre la pandèmia continuï causant trastorns i caos», perquè són «moltes les raons per esperar que aquesta tendència continuï», adverteixen.El risc serà major quan es faci públic el desenvolupament d'una vacuna o un medicament eficaç contra el coronavirus, ja que, novament, la demanda superarà amb escreix l'oferta disponible durant un cert temps.Com la capacitat mundial de produir a gran escala una vacuna «és limitada» per una infinitat de factors tècnics i jurídics, s'espera que «actors criminals» introdueixin un producte fals mentre persisteixin els problemes de subministrament del fàrmac genuí.Segons l'ONUDD, aquesta perspectiva és preocupant, perquè «augmentarà l'amenaça a la salut individual i pública», i suposa a més un desafiament important per als sistemes de justícia penal.Únicament un enfocament de cooperació internacional «permetrà donar respostes eficaces» a aquesta amenaça «que afecta les persones i a la salut pública», conclou l'informe.