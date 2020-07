Illa admet «preocupació» pels brots, especialment els de Lleida i Lugo

Actualment, hi ha 67 brots actius repartits per tota Espanya

Actualitzada 08/07/2020 a les 09:39

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha dit aquest dimecres que segueix des d'«una situació de preocupació» l'evolució dels 67 brots de COVID-19 actius en aquests moments a Espanya, sent els del Segrià (Lleida) i A Mariña (Lugo) els que més l'inquieten.En declaracions a Catalunya Ràdio, Illa ha informat que des de l'11 de maig s'han detectat 118 brots del virus, dels quals 67 segueixen actius.«Sabem que hi haurà brots, hi ha hagut en tots els països, però naturalment ho seguim amb preocupació i diàriament», ha indicat el ministre.Ha afirmat que «la comunicació tècnica» amb les comunitats autònomes és «constant» i «molt fluida» i que fins que no es trobi una vacuna contra el virus -segons ha dit, si tot va bé arribaria durant el segon trimestre de l'any pròxim- caldrà «aprendre a conviure amb ell». Això requerirà de «molta exigència individual» i «estar en alerta».En relació a si les eleccions gallegues es podran celebrar amb normalitat, ha dit que és una cosa que caldrà «valorar diàriament», si bé ha insinuat que es podran dur a terme «si les coses es fan bé i es prenen precaucions».En qualsevol cas, no és una cosa que hagi de decidir el seu ministeri, sinó que és la Junta Electoral qui «hauria de prendre mesures» si fos necessari.D'altra banda, no ha volgut entrar a valorar si la Generalitat va trigar massa a confinar perimetralment el Segrià, encara que sí ha assenyalat que era «una decisió difícil de prendre» i ha alertat que «en funció de com evolucionin les coses no es pot descartar res», tampoc un confinament domiciliari en aquesta comarca lleidatana.Els brots de les quatre comarques aragoneses, en canvi, «estan en vistes de control», perquè existeix «una reducció de casos» i «l'evolució és positiva».