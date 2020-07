Demandaran a Bolsonaro per posar en risc als periodistes en anunciar el seu positiu

El mandatari no va respectar la quarantena, la distància de seguretat i es va llevar la mascareta en acabar la roda de premsa

Actualitzada 08/07/2020 a les 15:15

L'Asociación Brasilera de Prensa (ABI, per les seves sigles en portuguès) va anunciar aquest dimarts que presentarà una demanda a la Cort Suprema contra el president Jair Bolsonaro, a qui acusen de «posar en risc» la vida dels periodistes que van acompanyar l'anunci del seu el seu positiu per coronavirus.«Malgrat saber que estava infectat amb COVID-19, el president Jair Bolsonaro continua actuant de manera criminal i posant en risc la vida d'altres persones», va assenyalar el president de l'ABI, Paulo Jerónimo de Sousa, en un comunicat.De Sousa va criticar que el mandatari «va trencar l'aïllament recomanat pels metges» i «va rebre periodistes de mitjans de comunicació qui considera afins» a les seves polítiques per a «informar-los personalment» que està infectat amb el patogen.El cap d'Estat, de 65 anys i un dels líders més escèptics sobre la gravetat de la malaltia, va comparèixer amb una màscara blanca simple i sense respectar la distància de seguretat amb els informadors, els qui durant la compareixença van sostenir els seus micròfons prop de la boca tapada del governant.Gairebé al final de la seva intervenció, Bolsonaro va fer uns passos cap endarrere per allunyar-se uns pocs metres dels periodistes i es va llevar la mascareta a fi de pronunciar unes últimes paraules.Per a l'ABI, l'actitud del president va infringir l'article 131 del Codi Penal brasiler que castiga «practicar, amb la finalitat de transmetre a uns altres una malaltia greu de la qual s'està infectat» o «un acte capaç de produir el contagi», sota pena d'un a quatre anys de presó i multa.L'associació va considerar que el governant també va violar l'article 132 en exposar « la vida o la salut d'uns altres a un perill directe i imminent».«No és possible que el país assisteixi sense reacció a successius comportaments que van més enllà de la irresponsabilitat i configuren clars delictes contra la salut pública», va afegir De Sousa.El líder ultradretà, que menysvalora la gravetat de la pandèmia des de l'inici de la crisi sanitària i ha contrariat en multitud d'ocasions les recomanacions sanitàries, va confirmar aquest dimarts que està contagiat amb el patogen després de presentar alguns símptomes, com 38°C de febre i dolors musculars.No obstant això, va assenyalar que es troba «perfectament bé» i va informar que s'està tractant amb cloroquina, un antipalúdic l'eficàcia del qual contra la COVID-19 no està demostrada científicament, però que ell defensa com un remei segur contra la malaltia.Durant la crisi, el president va qualificar la COVID-19 de «gripeta», va acudir a manifestacions al seu favor i va passejar diverses vegades per Brasília, provocant aglomeracions, perquè, segons diu, el seu deure és «estar amb el poble».Brasil és l'epicentre llatinoamericà de la pandèmia i el segon país més colpejat pel coronavirus, després dels Estats Units, en registrar 1,66 milions de contagis i prop de 67.000 morts, amb 1.254 morts en l'últim dia.