Científics dels Estats Units descobreixen com aturar el desenvolupament del càncer de pàncrees

Han trobat una relació entre la generació de més colesterol i el creixement del tumor

07/07/2020 a les 22:55

Científics del Laboratori de Cold Spring Harbor (CSHL) de Nova York han publicat aquest dimarts un article en el qual afirmen haver descobert com parar el creixement de càncers pancreàtics interferint amb les cèl·lules encarregades d'emmagatzemar el colesterol, una troballa que podria canviar la manera en la qual es tracta aquestes malalties.Així ho afirmen en un text publicat avui en el Journal of Experimental Medicine, en el qual expliquen que l'equip liderat pel professor del CSHL David Tuveson va tractar de descobrir -mitjançant l'experimentació amb ratolins i pàncrees creats en un laboratori- per què aquest càncer, com uns altres, porta als pacients a produir més colesterol i si aquest increment responia a una necessitat del tumor per al seu creixement.La majoria de cèl·lules només generen el colesterol que necessiten, però aquest grup de científics va descobrir que les cèl·lules canceroses generen colesterol perquè després pugui ser emmagatzemat en una cèl·lula, creant així un procés d'expansió del tumor.En concret, els investigadors apunten al fet que les cèl·lules del càncer de pàncrees semblen aprofitar aquesta síntesi de colesterol hiperactiu.L'equip diu que això probablement es deu al fet que estan aprofitant altres molècules generades de la mateixa forma, per la qual cosa són capaces de mantenir el sistema en funcionament i mantenir el seu subministrament gràcies a un enzim abundant en les cèl·lules d'aquest tumor anomenat esterol O-aciltransferasa 1 (SOAT1), que converteix el colesterol lliure en la seva forma emmagatzemada.Quan els científics van eliminar l'enzim SOAT1 mitjançant la manipulació genètica, les cèl·lules canceroses van deixar de proliferar, fet que es va veure especialment en els experiments amb animals, en els quals el creixement del tumor es va estancar.Així mateix, es va descobrir a més que l'eliminació de SOAT1 només afectava les cèl·lules que albergaven mutacions en totes dues còpies d'un gen supressor de tumors conegut com a p53, una alteració genètica que promou el creixement del càncer i és extremadament comú en pacients amb tumors.En la seva publicació, els científics afirmen tenir l'esperança que aquesta troballa permetrà desenvolupar un tractament que bloquegi l'enzim SOAT1, impedint així l'expansió de les cèl·lules canceroses.