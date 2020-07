Un estudi assegura que el coronavirus ha mutat i és transmet més ràpidament

Tot i això, els científics del Laboratorio Nacional de Los Álamos asseguren que sembla menys nociu

Científics de tot el món treballen per entendre com actua el coronavirus i com és capaç de comportar-se de diferent forma en poblacions amb condicions similars. Segons un estudi realitzat per científics del Laboratorio Nacional de Los Álamo(Nuevo México, EEUU) i publicat a la revista Cell, el cep actual del Covid ha mutat genèticament i es transmet més ràpidament.Segons aquests, la mutació del virus s'ha produït a Euroa i que, precisament aquest, és el cep que ha acabat dominant majoritàriament els Estats Units. Es tractaria d'un tipus de Covid-19 molt més contagiós, amb més facilitat per infectar-nos, pero que també sembla menys nociu.Els investigadors han determinat que ens els primers brots de coronavirus, la proteïna D614 era l'encarregada d'infectar a les cèl·lules dels organismes. Ara, confirmen que s'ha produït una variació i que la proteïna que té el nou virus és la variant de la G614, que contagia més fàcilment. L'estudi determina que la variant G614 és més ràpida per expandir-se però menys patògena.