Una vegada superat el temps de quarantena, es decidirà si tornar a obrir o no un casal

Actualitzada 07/07/2020 a les 14:54

Dues monitores de casals d'estiu dels municipis de Tàrrega i Albesa, a Lleida, han donat positiu per coronavirus després de sotmetre's a les proves PCR.El casal d'Albesa, organitzat per l'AMPA del col·legi de la localitat i l'Ajuntament, ha quedat suspès de «manera preventiva» fins que passin els 14 dies de quarantena recomanats pel Departament de Salut.Segons ha informat a Efe l'alcaldessa d'Albesa, Eugènia Puig-gròs, la monitora afectada va decidir per iniciativa pròpia retirar-se del casal el dimarts de la setmana passada en assabentar-se que havia estat en contacte amb una persona que, al seu torn, havia estat en contacte amb un positiu.Finalment, i després de fer-se la prova PCR corresponent, el diumenge van poder certificar que la monitora era positiva i, per això, van decidir suspendre les activitats.L'alcaldessa assegura que, una vegada superat el temps de quarantena, es decidirà si tornar a obrir o no un casal que «ha estat complint amb totes les mesures i protocols d'higiene i seguretat necessaris».Durant la primera setmana del 22 de juny van ser set els menors que van estar gaudint de les activitats programades i, la setmana passada, la xifra va ascendir a 22.Per part seva, el cap de l'àrea epidemiològica de Lleida, Pere Godoy, ha apuntat que l'altre casal està situat a Tàrrega, a la comarca lleidatana de l'Urgell, i ha demanat molta precaució amb les mesures de prevenció en aquests casos.Salut ha precisat que tots dos casos «estan en estudi» i hauran d'esperar una mica més per a donar més detalls sobre ells.La gerent de la Regió Sanitària de Lleida i Alt Pirineu i Aran, Divina Farreny, ha advocat per «extremar» les mesures d'higiene i seguretat en aquestes activitats en les quals es concentren diversos menors i monitors.D'altra banda, la gerent sanitària de Lleida ha assegurat que, segons el seu criteri, la mesura de confinar perimetralment la comarca del Segrià es va prendre en el moment correcte, ja que «fa moltes setmanes que estem treballant en això».Divina Farreny també ha assegurat que s'estan duent a terme «cribratges massius» mitjançant proves PCR en diverses empreses i zones de la ciutat, com el Centre Històric, per a poder tenir «una foto» de com està la situació en cada cas.En aquest sentit, ha fet una crida als serveis de riscos laborals de les empreses perquè «ara és quan han d'estar al costat dels treballadors».