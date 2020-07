La taxa d'atur a Espanya podria ser del 20% o superior en cas d'una segona onada del coronavirus

La situació continuarà deteriorant-se en els pròxims mesos

Mal punt de partida

Espanya és un dels països de l'OCDE el mercat de treball de la qual s'està veient més colpejat per la crisi, i la seva taxa d'atur a finals d'any podria acostar-se al llindar del 20% o fins i tot superar-lo en cas d'una segona onada del coronavirus.En el seu informe anual de perspectives de l'ocupació publicada aquest dimarts, l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) recorda que després dels forts increments de la desocupació al març i abril, la desocupació es va estabilitzar al maig en un 14,5%.La situació continuarà deteriorant-se en els pròxims mesos, a la vista que gairebé tres milions de treballadors al maig estaven acollits a un ERTO, la qual cosa va representar un 18% dels assalariats, enfront d'un 25% de mitjana a l'OCDE.Els autors de l'estudi esperen que s'aconsegueixi un pic de desocupació a finals de 2020, sempre que no hi hagi nous brots de la pandèmia. En aquest primer escenari, la taxa de desocupació seria del 19,2% de mitjana enguany i podria començar a descendir al 18,7% el pròxim. Però en la segona hipòtesi les xifres ascendirien fins al 20,1% el 2020 i fins al 21,9% el 2021.La caiguda de l'ocupació a Espanya aquest exercici serà de les més intenses dels països membres, del 5,28% en cas que no hi hagi una segona onada de la pandèmia i del 6,37% si això es produeix, enfront d'una mitjana del 4,09 i del 4,98%, respectivament en el conjunt de l'OCDE. Només s'esperen xifres pitjors a Portugal, Irlanda, els Estats Units i Colòmbia.El director d'Ocupació, Treball i Assumptes Socials de l'organització, Stefano Scarpetta, recorda a Efe que Espanya va començar la crisi amb un nivell de desocupació molt alta, únicament superat per Grècia.L'enfonsament de l'activitat està sent dels més pronunciats per la severitat de les mesures de confinament i pel fort pes específic que tenen alguns dels sectors que s'estan veient particularment afectats pel xoc de la COVID-19 com el turístic.La baixada del producte interior brut (PIB) serà de l'11,1% en el cas menys desfavorable i del 14,4% en l'escenari més negatiu. A més, en la pèrdua d'ocupacions també està influint l'alta proporció d'ocupació temporal, que ha donat lloc a la no renovació de molts d'ells.Scarpetta constata que Espanya ha fet reformes per a limitar els efectes de la gran segmentació del mercat de treball i insisteix que cal promoure contractes més estables i garantir que les persones en situació de precarietat tinguin accés a ajudes socials i a una requalificació que faciliti la seva reinserció laboral.Un dels reptes que es plantegen ara, a més de mantenir amb suport públic les empreses viables que no han pogut reprendre el seu negoci o fer-ho íntegrament, és reorientar als treballadors les activitats dels quals desapareixeran de manera duradora.