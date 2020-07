L'OMS alerta que la pandèmia s'està accelerant tot i que s'ha estabilitzat la letalitat

Les xifres mostren que «clarament no s'ha aconseguit el pic de la pandèmia»

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha subratllat avui que la pandèmia s'està accelerant, com mostra el creixent nombre de casos diaris, encara que s'ha estabilitzat la seva letalitat, ja que «molts països han aconseguit reduir el nombre de morts».«Es van trigar 12 setmanes (els tres primers mesos de 2019) per a aconseguir 400.000 casos de COVID-19, i només el passat cap de setmana ja va haver-hi aquest mateix nombre de nous casos en el món», ha exemplificat Tedros en roda de premsa.Les xifres, ha afegit, mostren que «clarament no s'ha aconseguit el pic de la pandèmia», amb un ritme actual d'uns 200.000 nous contagis diaris, encara que «el nombre de morts sembla haver-se estabilitzat a escala mundial», al voltant de 5.000 decessos informats diàriament des de principis de maig.Tedros ha atribuït la reducció de la letalitat (que va superar el 5 per cent quan el seu epicentre estava a Europa i ara es troba en el 4,5 per cent) al fet que alguns països «han posat en pràctica accions per a protegir els grups més vulnerables», per exemple persones en residències d'ancians i altres centres de cures.El màxim responsable de l'OMS ha subratllat que aquest organisme continua considerant a la COVID-19 «un enemic públic número u, perquè combina la seva ràpida transmissió amb el seu caràcter letal», així que ha reiterat la seva crida a la unitat global, per sobre de les divisions polítiques, en la lluita contra aquesta malaltia.