El tractament amb remdesivir tindrà un cost de 2.000 euros, produir-lo només en costa 6

Els EUA ha anunciat la compra de gairebé la totalitat de la producció del remdesivir per als pròxims tres mesos

Actualitzada 07/07/2020 a les 21:08

La Fundació Salud por Derecho ha denunciat aquest dimarts l'«abusiu» preu del fàrmac remdesivir per a tractar els casos greus de COVID-19, el cost de la qual per tractament ascendeix a 2.083 euros, enfront dels sis euros que costa produir-lo.La directora de Salud por Derecho, Vanessa López, ha recordat a més que existeix una enorme quantitat de diners públics invertits en el desenvolupament d'aquest fàrmac i en els seus assajos clínics que, ha advertit, no han demostrat una reducció significativa de la mortalitat en els pacients.«El preu dels medicaments hauria d'anar relacionat amb el que costa desenvolupar-los i produir-los, més un benefici just i raonable, sobretot tenint en compte l'esforç públic que s'ha invertit en tota la cadena d'I+D», ha subratllat.En aquest sentit, ha recordat als governs que, davant l'escalada continuada en el preu dels fàrmacs i en casos com l'actual, immersos en una enorme crisi de salut pública, existeixen fórmules que permeten assegurar preus justos i assequibles.I s'ha referit en concret a l'ús de llicències obligatòries per a suspendre temporalment la patent d'un medicament i poder produir genèrics, provocant així una baixada dels preus i assegurant una major producció i el proveïment.«L'elevat i abusiu preu del remdesivir suposarà una barrera d'accés per als països, sobretot, els més pobres. Altres països com el nostre, en cas de poder adquirir-lo, hauran de treure recursos d'altres partides sanitàries igualment o més necessàries», ha lamentat.A més, ha recordat que els EUA ha anunciat la compra de gairebé la totalitat de la producció del remdesivir per als pròxims tres mesos -uns 500.000 tractaments- per la qual cosa «no només ens trobem davant un problema de preu abusiu, també de subministrament».En casos com l'actual, o davant els preus «desorbitats» de fàrmacs per a l'hepatitis C o el càncer, les autoritats nacionals han de fer ús de les llicències obligatòries que permeten al país que l'aplica suspendre temporalment una patent perquè una empresa pugui produir-lo com a genèric, pagant a l'empresa titular de la patent una compensació econòmica, assenyala.«És esperable que en els pròxims mesos surtin nous medicaments i vacunes per a la COVID-19 i tenim ara l'oportunitat de fer les coses de manera diferent i millor», anima.