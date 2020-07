El Segrià suma 74 nous positius per covid-19 en 24 hores

Tornen els cribratges a les residències al Segrià

Un equip d'Atenció Primària de Lleida repeteix aquests dies els cribratges en residències del Segrià a causa del confinament de la comarca per l'augment de casos de covid-19. Esperen poder fer testos a tots els usuaris i treballadors dels 33 centres de gent gran del Segrià en dues setmanes. La coordinadora de l'equip de mostres d'Atenció Primària de Lleida, Blanca Aguarod, ha explicat que dissabte van fer els primers PCR en una residència on s'havien detectat persones amb simptomatologia de coronavirus i ahir es van fer testos a dues més sense casos sospitosos. De moment s'han fet proves PCR en centres de Torres de Segre, Alpicat i Lleida i aquest dimarts estan fent testos a la vuitantena d'usuaris i treballadors d'un centre d'Aitona.



Aguarod ha explicat que s'ha començat per les residències del Baix Segre perquè és la zona més afectada per la pandèmia, per la seva proximitat amb la Franja, tot i que de moment, en cap d'elles hi ha persones amb simptomatologia.



Està previst que demà dimecres es reforci l'equip de mostres amb dues persones més que baixaran de la regió sanitària del Pirineu. Dimecres faran proves PCR a la residència d'Alcarràs.