El 60% dels treballadors espanyols inclosos en un ERTO a l'abril ja han tornat a la feina

A més, ha assegurat que els incentius per la reincorporació de treballadors estan facilitant el «retorn més ràpid dels que poden tornar als llocs de treball» ja que les bonificacions de les cotitzacions dels ERTO són més baixes pels empleats actius que pels suspesos.El ministre també ha afirmat que la prestació extraordinària pels autònoms ha arribat al 50% del col·lectiu a l'Estat i ha defensat que la flexibilització d'accés a l'atur per alguns col·lectius ha sigut «molt beneficiosa» pels treballadors precaris.Segons Escrivá, les crisis provoquen progressos i aquest cas «no serà una excepció» ja que la pandèmia de coronavirus permetrà la «possible extensió del teletreball», un fet que «pot ser positiu no només com a una millora de la conciliació de la vida familiar i laboral sinó també per reduir la contaminació i frenar la despoblació de zones rurals».El ministre ha afirmat que el sotrac econòmic de la covid-19 ha sigut «asimètric» i ha accentuat algunes de les tendències ja presents a la societat, «creant una sensació de vulnerabilitat en un ampli espectre de la població». Aquest és el motiu pel qual el govern espanyol ha posat en marxa l'Ingrés Mínim Vital per redistribuir la renda i erradicar la pobresa. El titular d'Inclusió i Seguretat Social ha presidit la reunió ministerial en la qual ha participat els 37 països membres de l'OCDE i Costa Rica, convidada a convertir-se en el soci número 38.