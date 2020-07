El CSIC desenvolupa un nou test d'anticossos amb una fiabilitat del 98%

Estarà a la disposició dels hospitals en aproximadament un mes i mig

Actualitzada 07/07/2020 a les 12:35

Batejat com a «Kit ELISA», el test d'anticossos per detectar la immunitat enfront de la Covid-19 que han dissenyat diversos grups del Consell Superior de Recerques Científiques té una fiabilitat pròxima ja al 100 per cent (supera el 98%) i estarà a disposició dels hospitals en aproximadament un mes i mig.La nova prova serològica detecta aquests anticossos i permet saber si una persona ha estat en contacte amb el coronavirus SARS-CoV-2 i si el seu sistema immunitari ha reaccionat.La tecnologia, que s'ha presentat avui en roda de premsa a la seu principal del CSIC, ha estat ja validada pels serveis d'Immunologia de diversos hospitals (La Princesa i La Paz, tots dos a Madrid), i seran fabricats per una empresa espanyola (la salmantina Immunostep).Els test serològics, han recordat avui en roda de premsa els responsables del CSIC, són fonamentals per determinar qui ha contret el virus i si està immunitzat enfront d'ell.El «Kit ELISA» es convertirà, segons els científics que han participat en el seu desenvolupament, en una de les tecnologies més fiables per a la realització de test serològics de la població, i es basa en procediments que ja es realitzen d'una forma habitual en molts hospitals i laboratoris especialitzats.Durant el confinament, quatre grups d'investigació del Centre Nacional de Biotecnologia van treballar a contrarellotge per disposar d'aquesta mena de test serològics que permeten conèixer qui va contreure el virus i si està immunitzat.Aquesta anàlisi, han subratllat avui els investigadors i els responsables del CSIC i dels hospitals, és crucial en la gestió de la pandèmia, ja que una gran part dels contagiats pel virus cursen la malaltia sense símptomes o d'una manera molt lleu.En aquesta obstinació es van involucrar els grups dels investigadors del CSIC Hugh Reyburn, Mar Valés, José María Casasnovas i José Miguel Rodríguez Frade, que van aconseguir identificar una nova proteïna que funciona com a antigen i combinar-la amb altres antígens virals per completar aquest test serològic.«No buscàvem un test ràpid; volíem un fiable i que ens proporcionés molta informació», ha manifestat Mar Valés durant la compareixença.Existeixen dos tipus de diagnòstic: les «PCR», que permeten saber si un pacient està contagiat pel coronavirus en el moment de la seva realització, i els test serològics, que detecten anticossos i determinen si un individu ha estat infectat amb el SARS-CoV-2 i si el seu sistema immunitari ha reaccionat cap al mateix.Els test serològics es realitzen amb mostres de sang i detecten diferents tipus d'anticossos (immunoglobulines): la IgM (immunoglobulina M), la primera que es genera després de la infecció i indica que la persona està iniciant la resposta a la malaltia; la IgG (immunoglobulina G), es produeix en un moment més avançat de la infecció i informa durant mesos que un individu ha patit la malaltia; i la immunoglobulina A (IgA), que es produeix en estats primerencs, però pot ser detectada també en fases tardanes.A diferència de les PCR, el principal problema dels test serològics -fins ara- és la seva poca fiabilitat, un problema que han resolt els investigadors del CSIC, que ha protegit ja la nova tecnologia amb una patent i l'ha posat a la disposició del teixit industrial espanyol, per evitar la dependència de tercers països i aconseguir que arribi com més aviat millor a la societat.A més dels «Kit ELISA», la nova tecnologia es pot produir en un format de «tires inmunocromatográficas» (una tècnica similar a la que s'empra en les proves d'embaràs), que també es coneixen com a test ràpids d'anticossos, ja que el resultat es genera en només 15 minuts, i el CSIC està ja negociant amb diverses empreses espanyoles la llicència d'aquests test en aquest format per cobrir tota la demanda i a un preu econòmic.El responsable de l'empresa Immunostep, Ricardo Jara, s'ha referit a aquest com un exemple del que ha de ser la col·laboració públic-privada i ha destacat que després de la feina d'investigació pública que han dut a terme els científics hi ha un teixit industrial que elimina la dependència de tercers països per disposar d'aquestes proves diagnòstiques.Encara que no ha precisat quin serà el preu definitiu del test, Jara si ha avançat que serà qüestió «d'uns pocs euros».Abans de començar la roda de premsa va intervenir en l'acte la presidenta del CSIC, Rosa Menéndez, per expressar la seva satisfacció pels resultats que comencen a veure la llum després de l'intens treball que han dut a terme els investigadors durant els últims mesos.Rosa Menéndez ha corroborat la responsabilitat que tenia el CSIC com a principal organisme públic d'investigació espanyol de bolcar-se en la recerca de solucions que contribuïssin a superar aquesta crisi, ha agraït el finançament extraordinari del Govern i les donacions privades que han rebut per a dur a terme els projectes i ha conclòs que «avui» emergeixen els fruits de l'excel·lència de la ciència espanyola.