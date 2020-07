Desenvolupen una eina bioinformàtica per diagnosticar leucèmies i limfomes

La caracterització de les mutacions genètiques en les immunoglobulines és un paràmetre important per realitzar el diagnòstic de diferents neoplàsies de cèl·lules B i per guiar el maneig dels pacients. L'anàlisi complet de les regions del genoma que contenen la informació per generar aquestes immunoglobulines no era possible amb les tècniques i la informació de la que es disposava fins ara.Amb aquesta nova eina, anomenada IgCaller, s'han pogut detectar alteracions que fan que el tumors siguin més agressius. Aquests estudis tenen gran importància en la pràctica clínica, ja que permeten definir el tractament dels pacients amb leucèmia limfàtica crònica. Aquesta nova eina pot accelerar la incorporació dels estudis de genoma complet a la pràctica clínica habitual per fer un diagnòstic acurat de la malaltia i la seva evolució.