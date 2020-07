Catalunya obligarà a portar mascareta encara que hi hagi distància

Vergés ha constatat que «molta gent està espantada perquè veu que la gent no compleix», i tampoc ho entenen els professionals sanitaris després del que han viscut. Així doncs, ha defensat portar la mascareta com a norma general a tot arreu, es pugui mantenir distància o no. Ha deixat l'esport fora i també ha reconegut que és «més complicat» a la platja, però ha indicat que sí que s'ha de portar en els trajectes. Sobre les possibles multes, ha recordat que tota norma porta la seva part de sanció.En preguntar-li si es va confinar tard el Segrià, com va dir Fernando Simón, Vergés ho ha negat. «Es confina quan tenim totes les dades, no pot ser abans ni més tard», ha dit la consellera, que ha afegit que no es va parlar amb el govern espanyol perquè ara és la Generalitat qui pren aquestes decisions.Ha reconegut que la situació al Segrià és «delicada», perquè la incidència de nous casos és alta i continuarà creixent. També ha remarcat que la meitat dels ingressats en UCI són persones de 40 anys.Pel que fa a la resta del país, ha dit que està «molt més tranquil» i que la situació «no té res a veure» amb la del Segrià. «Estem en un bon estat epidemiològic a la resta del país, però per mantenir-ho així aquesta implicació de tothom és important», ha insistit.