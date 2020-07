Brussel·les rep més de 70 alertes per mascaretes i desinfectants perillosos

Actualitzada 07/07/2020 a les 12:22

Brussel·les ha registrat més de 70 alertes per productes relacionats amb la covid-19 considerats perillosos per a la salut. La Comissió Europea assegura que sobretot han rebut avisos per mascaretes que suposaven un risc per als consumidors, però també de desinfectants i roba protectora. Les joguines continuen sent els productes que més alertes per perillositat generen a la Unió Europea. Segons un últim informe de la Comissió Europea, van representar entorn del 30% de totes les notificacions que va rebre el sistema d'alertes per prevenir la venda de productes perillosos, seguides dels vehicles motors (23%), els articles electrònics (8%) i els cosmètics (6%).