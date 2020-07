També es desplegaran reforços externs en els òrgans judicials que assumeixin un volum superior al doble així com en aquells amb xifres elevades de causes pendents. També es contemplen mesures estructurals com la creació de 21 nous òrgans judicials per absorbir i minimitzar l'impacte de l'increment dels procediments.La segona fase, a partir de l'1 de gener del 2021, s'anirà modulant en funció de l'evolució de la primera. El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, ha dit en roda de premsa que es farà un seguiment constant de l'evolució d'aquest pla d'actuacions per objectius.