Un 27% de les residències catalanes encara té algun cas de COVID-19

Durant l'emergència sanitària s'han intervingut 13 residències

Actualitzada 06/07/2020 a les 16:28

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha informat aquest dilluns que el 27% de residències catalanes encara té algun cas de COVID-19: el 23% estan classificades com a taronja -compten casos, però tenen la possibilitat d'aïllar-los- i un 4% continuen sent vermelles -no existeix capacitat de prevenir contagis-.Vergés i el conseller de Treball, Assumptes Socials i Famílies, Chakir El Homrani, han explicat aquest dilluns en roda de premsa les mesures que implementar a les residències geriàtriques de Catalunya per a afrontar eventuals rebrots de l'epidèmia de la COVID-19.D'aquesta manera, la consellera ha remarcat que el 72% de les residències catalanes ja estan «netes de COVID-19», mentre que un altre 1% està en procés de «reclassificació».Vergés ha detallat així mateix que s'han efectuat 106.000 proves PCR en centres residencials i ha posat l'accent que 10.805 residents que s'havien contagiat en algun moment amb el virus s'han aconseguit recuperar.Durant l'emergència de la COVID-19 s'han intervingut 13 residències, en les quals el Govern ha canviat l'entitat gestora, i s'han traslladat a 2.742 majors a altres geriàtrics.D'altra banda, 736 residents han anat a llars de familiars durant la pandèmia, dels quals 298 han tornat a residències posteriorment.S'han habilitat durant la crisi 1.071 noves places en 28 espais diferents i s'ha ingressat a 42 noves persones als centres.Durant la pandèmia s'han efectuat 4.500 trasllats de residents a hospitals o centres sociosanitaris, unes 100.000 «intervencions telefòniques» i més de mil presencials.El Homrani ha dit per la seva part que la llista d'espera per a accedir a geriàtrics -que es va paralitzar durant la crisi del coronavirus- ascendeix a 20.800 persones, si bé ha indicat que, d'aquestes, 5.651 «han renunciat una vegada o més a places residencials».