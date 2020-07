No es descarten «accions» d'àmbit estatal si els brots superen l'àmbit de les comunitats autònomes

Simón creu que la decisió de confinar el Segrià és «correcta» però que s'hauria d'haver fet abans

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha dit que la decisió de la Generalitat de confinar la comarca del Segrià ha estat «correcta» i «valenta» però ha opinat que s'hauria d'haver fet abans. «Ens hauria agradat que fos una mica abans però no és fàcil prendre decisions així», ha dit Simón. El director del CCAES ha descartat que calgui prendre per ara «mesures supracomunitàries» pels brots i ha esperat que «si se segueixen controlant», no faci falta. «Si no s'apliquen i superen l'àmbit de les CCAA o es comença a no saber què està passant» és quan s'hauria de valorar prendre «accions més dràstiques» d'àmbit estatal que podrien requerir «coses com les que vam veure en el passat», ha explicat.