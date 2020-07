Les comunitats de propietaris ja poden sol·licitar crèdits al 2% d'interès per finançar obres de rehabilitació

Per poder accedir a aquests préstecs, les comunitats de propietaris han de ser solvents, han d'acreditar un índex de morositat igual o inferior al 5% i, només excepcionalment, es podran valorar operacions per a comunitats de propietaris amb morositat de fins al 8%.L'import mínim del préstec i dels pressupostos de les obres de rehabilitació ha de ser igual o superior als 30.000 euros pel conjunt de la comunitat de propietaris i no pot sobrepassar el màxim de 20.000 euros per habitatge.Aquest dilluns també s'ha obert la convocatòria de subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial. Les obres subvencionables són aquelles que milloren l'eficiència energètica i la sostenibilitat i les que fomenten la conservació, la millora de la seguretat i l'accessibilitat dels edificis.