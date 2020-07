Contagis de personal sanitari

Empitjorament de les dades

Segons l'últim informe de Sanitat, hi ha hagut 4.618 diagnosticats en els últims 14 dies i 2.347 en els darrers set. Per inici de símptomes, s'han diagnosticat 1.334 casos en els últims 14 dies i 417 en la darrera setmana.A Catalunya, des que va començar la pandèmia, s'han diagnosticat 62.797 casos, 18 el dia previ, 1.968 en els últims 14 dies i 1.200 en els darrers set. Per inici de símptomes, s'han diagnosticat 683 persones en els últims 14 dies i 210, en la darrera setmana.Catalunya és la comunitat amb més casos nous diagnosticats el dia previ (18), seguida de Madrid (16) i l'Aragó (13). També se n'han registrat 8 a Castella-la Manxa i 7 a Andalusia. Hi ha vuit comunitats sense cap nou diagnosticat el dia previ.Per defuncions, tres de les 12 registrades l'última setmana s'han produït a Madrid i dos a Catalunya, el País Basc i Castella i Lleó, respectivament. Hi ha dotze comunitats sense cap mort en els darrers set dies.Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 125.572 hospitalitzacions, 138 l'última setmana. D'aquestes, 43 s'han produït a Madrid. Castella-la Manxa n'ha tingut 21, Andalusia 13 i Castella i Lleó, l'Aragó i Catalunya n'han registrat 11 cadascuna. Hi ha cinc comunitats sense cap nou ingrés en els darrers set dies.En relació a les UCI, des que va començar l'epidèmia hi ha hagut 11.706 entrades, 10 en els últims set dies. D'aquests, quatre han estat a Madrid i un a Catalunya.El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha explicat que des de l'11 de maig hi ha hagut 2.177 sanitaris positius confirmats per coronavirus. D'aquests, nou han iniciat símptomes l'última setmana i 60 han estat diagnosticats en els últims set dies. Gran part són asimptomàtics que es detecten a partir de cribratges.Simón ha reconegut que les dades han empitjorat perquè la tendència descendent «s'ha estabilitzat» i no continua disminuït però, tot i això, ha dit que l'impacte dels brots en la tendència «no ha estat molt gran». La major part dels nous casos són asimptomàtics, segons ha explicat, i que se'ls detecti implica que el sistema «està reaccionant» i la capacitat de detecció al voltant dels brots creix.