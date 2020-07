Agredeix a la seva parella embarassada i després li llença llet bullint

La Policia Nacional ha detingut a València a l'home, de 41 anys

Actualitzada 06/07/2020 a les 21:35

La Policia Nacional ha detingut a València a un home per suposadament colpejar amb puntades i cops de puny a l'estómac i els malucs a la seva parella, embarassada de quatre mesos, a la qual un dia abans havia llençat a la cara.llet bullint.L'home, de 41 anys, ha estat detingut com a presumpte autor dels delictes de maltractament habitual, tant físic com psíquic, i lesions, i la dona ha estat ingressada dos dies en un hospital de València.Els agents van esbrinar que el sospitós l'havia amenaçat en altres ocasions amb un ganivet, i també li hauria sostret diners i el seu telèfon mòbil, que va arribar a trencar, segons ha informat la Policia Nacional.En arribar a l'habitatge, els policies van trobar al sospitós estirat en un llit, i un ganivet de cuina platejat en un pot damunt d'una prestatgeria, amb el qual presumptament hauria amenaçat a la víctima.L'home, d'origen equatorià i amb antecedents, va ser detingut i ha passat ja a disposició judicial, després del que s'ha decretat el seu ingrés a la presó.Els agents van acompanyar a la víctima a recollir les seves pertinences i aquesta els va lliurar dos ganivets de cuina que pel que sembla hauria usat la seva parella per a amenaçar-la i dos telèfons mòbils que li hauria trencat.