Torna Operación Triunfo 2020

Ho ha anunciat Noemí Galera en una videoconferència amb tots els concursants

Actualitzada 07/05/2020 a les 19:36

La directora de l'acadèmia Operación Triunfo, Noemí Galera, ha anunciat als concursants que ja es poden posar les piles perquè el programa torna a TVE. Ho fa després de l'aturada obligada per la pandèmia del coronavirus.D'aquesta manera, Anajú, Maialen, Gèrard, Hugo, Samantha, Eva, Flavio, Bruno i Nia, els concursants que encara quedaven a l'acadèmia podran tornar, respectant sempre les mesures d'higiene i seguretat.L'anunci l'ha fet la directora en una videoconferència amb tots els concursants connectats a través del canal de YouTube d'OT. Encara es desconeixen les dates de la tornada, i els concursants hauran de passar les pertinents proves de salut, però així i tot l'alegria dels concursants ha estat memorable.RTVE i Gestmusic van decidir donar per finalitzada l'edició de 2020 el passat 16 de març quan Pedro Sánchez va decretar l'estat d'alarma. Set setmanes després, i a falta d'alguns detalls per acabar de definir, sobretot el format que tindran les gales, el concurs de música preferit de l'audiència tornarà ben aviat a antena.