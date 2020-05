Sanitat estudia que els nens puguin sortir en franges horàries de menys calor

El ministre diu que es tracta d'una mesura orientada a protegir la salut dels menors

Actualitzada 07/05/2020 a les 13:10

El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes estan revisant les franges horàries en les quals poden sortir els nens a fer passejos perquè puguin fer-ho en moments del dia en què no faci tanta calor.Així ho ha anunciat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, durant la seva compareixença en el Congrés dels Diputats, en la qual ha detallat que es tracta d'una mesura orientada a protegir la salut els menors i que el Ministeri prendrà conjuntament amb les comunitats autònomes en les quals la temperatura comença a ser més alta.«En alguns llocs comença a fer molta calor i és recomanable que els nens i nenes puguin sortir en altres hores en què les temperatures no siguin tan altes», ha explicat Illa, que no ha detallat de quines comunitats es tracta.