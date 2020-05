Quines són les activitats permeses durant la fase 1 de la desescalada?

El Govern farà públic aquest divendres, o com a molt tard dissabte, quins territoris poden sortir de la fase 0

Actualitzada 07/05/2020 a les 18:03

Reunions de fins a 10 persones dins i fora de casa, mantenint la distància de seguretat de dos metres i respectant les normes d'higiene relativa a rentar-se les mans i l'«etiqueta respiratòria».

Ús de cotxe de fins a 9 places per part dels habitants d'un mateix domicili.

Obertura de terrasses al 50% de la seva capacitat. Haurà d'haver-hi una distància mínima de dos metres entre les taules i els grups de clients tindran un màxim de deu persones. A més, caldrà desinfectar les taules entre clients i no es podran utilitzar cartes d'ús comú ni tovalloners.

Obertura de botigues de menys de 400 metres quadrats sense cita prèvia. L'aforament màxim per als comerços serà del 30%, serà necessari mantenir una distància de seguretat mínima de dos metres i s'haurà d'establir un horari d'atenció preferent per a la gent gran. Haurà de procedir-se a la desinfecció del local dues vegades al dia.

Vetlles per a un nombre limitat de familiars en instal·lacions públiques o privades: quinze persones a l'aire lliure o deu en espais tancats. La comitiva per a l'enterrament o el comiat per a la cremació del mort es restringeix a un màxim de quinze persones i, si escau, es podrà sumar el ministre de culte o persona encarregada de la confessió respectiva per a la pràctica dels ritus funeraris de comiat del difunt.

Mercats ambulants a l'aire lliure en la via pública, amb condicions de distanciament entre parades i delimitació del mercat ambulant per al correcte control de l'aforament per les forces de seguretat. Limitació inicial al 25% dels llocs habituals i afluència màxima de la tercera part de l'aforament.

Els llocs de culte obriran, encara que només es permetrà l'entrada fins a un terç de la seva capacitat.

Els centres educatius i universitaris obriran per a la seva desinfecció, condicionament i el treball administratiu i preparatori dels docents i personal auxiliar.

Obertura d'hotels sense ús de les zones comunes.

Les biblioteques oferiran el servei de préstec, també la lectura amb limitació d'aforament.

En l'àmbit cultural, estaran permesos els actes de menys de 30 persones en llocs tancats (amb un terç d'aforament) i de menys de 200 persones, sempre que sigui assegut i mantenint la distància necessària.

Els museus obriran les seves portes per tal de permetre un terç de l'entrada màxima i amb control d'aglomeracions a les sales.

També es permet la producció audiovisual i el rodatge de cinema i sèries.

Turisme actiu i de naturalesa per a grups limitats de persones.

Esport no professional: en instal·lacions esportives a l'aire lliure sense públic, només per practicar esports en els quals no existeixi contacte com a l'atletisme o el tenis. Als centres esportius, activitats esportives individuals amb prèvia cita en centres esportius que no impliquin contacte físic ni ús de vestuaris.

Esport professional: obertura de centres d'alt rendiment amb mesures d'higiene i protecció reforçades i, si és possible, per torns. Entrenament mitjà en lligues professionals.

El primer pas a la fase 1 de la desescalada, que han sol·licitat la majoria de comunitats autònomes, implicarà que els ciutadans es puguin reunir amb els seus éssers estimats, l'obertura de terrasses amb un aforament del 50% i l'activitat dels comerços sense necessitat de cita prèvia amb una capacitat màxima del 30%.El Govern farà públic aquest divendres o com a molt tard dissabte, quins territoris poden sortir de la fase 0 i avançar en la desescalada fins a la fase 1, una decisió que es prendrà al costat de les comunitats autònomes després d'analitzar els informes tècnics enviats, si bé l'última paraula la tindrà el ministre de Sanitat, Salvador Illa.Illa ha avançat aquest dijous que s'està estudiant a més modificar les franges horàries en les quals poden sortir els nens al carrer, perquè puguin fer-ho en moments del dia en què no faci tanta calor.Així mateix, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha precisat que el Pla de transició cap a la nova normalitat estableix un marc general d'actuació per a cada fase, si bé cada comunitat autònoma té les seves necessitats específiques.Per exemple, ha sostingut que les franges horàries per a sortir al carrer poden no ser igual de bones al nord que al sud, a l'est que a l'oest, igual que passa amb l'obertura de les platges, que quedarà regulada en un document que s'està preparant.Quatre illes han avançat cap a la fase 1: La Gomera, El Hierro, La Graciosa i Formentera van entrar en aquesta fase dilluns passat.Les mesures permeses pel Govern en aquests territoris, que previsiblement seran les que es posin en marxa en aquells que avancin en la desescalada dilluns que ve 11, són les següents:A més, quan el Govern va anunciar el Pla de transició cap a una nova normalitat va anunciar que també es permetrien altres activitats en la fase 1. Són les següents: