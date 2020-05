El presos del procés podran tornar a gaudir dels permisos penitenciaris, interromputs per l'actual estat d'alarma

Actualitzada 07/05/2020 a les 21:07

Oriol Junqueras, Raül Romeva i Carme Forcadell podran tornar a gaudir dels permisos penitenciaris per sortir de la presó, després de veure's aquests interromputs per l'actual estat d'alarma.La presó de Lledoners ha ampliat a Junqueras i Romeva el permís per treballar, a petició de les defenses, motiu pel qual recuperaran les hores que no han pogut sortir degut a les mesures de confinament, informa el Departament de Justícia en un comunicat. Ara podran sortir quatre dies a la setmana, en comptes de tres, i estaran 10 hores fora del centre penitenciari en comptes de les sis hores inicials. Carme Forcadell podrà sortir de Mas Enric tres vegades a la setmana durant nou hores.Pel que fa a Oriol Junqueras, treballarà a l'arxiu del monestir de Poblet.