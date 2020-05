Les llars han gastat entre un 25% i un 30% més en aliments durant el confinament

El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luís Planas, ha assegurat aquest dijous al Congrés dels Diputats que en les set primeres setmanes transcorregudes des de l’inici de la pandèmia i el confinament -des del 9 de març al 26 d’abril- els ciutadans han consumit 4,5 milions de tones d’aliments i begudes, fet que ha suposat 1 milió de tones respecte a les set mateixes setmanes del 2019. Això, segons Planas, suposa una despesa d’11.100 MEUR, 2.500 MEUR més que l’any anterior. Tot plegat, segons Planas, «evidencia que els ciutadans espanyols confinats a les llars han consumit entre un 20 i un 25% més en volum d’aliments, i entre un 25% i un 30% en valor» respecte a l’any anterior.

Segons Planas, durant les dues primeres setmanes hi va haver «acumulació» d’aliments per part dels ciutadans, especialment de productes com la pasta, arròs, sucre i oli, i en un segon període es va produir una estabilització «gràcies al bon comportament de la cadena alimentària». Durant aquest període, ha apuntat, hi ha hagut «un gran consum de productes frescos» i després de la Setmana Santa s’ha recuperat el consum d’altres aliments com el peix fresc. El consum de farina, ha afirmat el ministre, s’ha multiplicat per quatre durant tot el període.