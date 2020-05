La responsabilitat ciutadana serà clau en la fase 1 de la desescalada

S'ha d'interioritzar que la distància física i la higiene són mesures «imprescindibles»

Actualitzada 07/05/2020 a les 15:37

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha advertit que per a avançar cap a la fase 1 de la desescalada la responsabilitat de la ciutadania serà «encara més important» i «necessària que mai», quelcom que confia passarà en les autonomies, que han sol·licitat fer aquest pas de manera total o parcial.Totes les comunitats, excepte la de Madrid que ho farà pròximament, van plantejar aquest dimecres les seves propostes, segons ha dit el ministre en la setena compareixença en la comissió de Sanitat del Congrés per a informar sobre l'evolució del coronavirus.Amb el pas d'una fase a una altra, segons el ministre, entrem en un procés «de gran complexitat, desconegut» i aquí serà clau el treball conjunt dels responsables de Sanitat de les diferents administracions.Per això, el ministre ha mantingut fins aquest dimecres trobades bilaterals amb representants d'onze comunitats i amb les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, i aquesta tarda mantindrà reunions amb els de les altres sis autonomies restants.Perquè passin a fase 1 serà requisit imprescindible per a la presa en consideració de la proposta disposar o tenir accés o capacitat d'instal·lar, en un termini màxim de cinc dies, entre 1,5 i 2 llits de vigilància intensiva i entre 37 i 40 llits per a malalts aguts per cada 10.000 habitantsSanitat publicarà durant el cap de setmana les pertinents resolucions sobre les propostes de les comunitats i en elles figuraran les activitats ampliades que podran realitzar-se durant la fase 1, en l'àmbit del comerç, de la restauració, en matèria de transport o en els llocs de culte.Sigui com sigui la resolució, el ministre ha volgut aprofundir en l'esforç de la ciutadania, que «ha estat clau», però també ha advertit que ara és necessari mantenir la mateixa responsabilitat que ha demostrat en la fase de desconfinament.«En aquesta transició cap a la nova normalitat serà encara més important el control i la responsabilitat social i personal», segons Illa, qui creu que la ciutadania «estarà a l'alçada».Ara la clau no serà, segons el ministre de Sanitat, una sola decisió de romandre a casa, com va ocórrer en la fase de confinament. Ara, seran múltiples decisions: en la llar, el transport, al carrer, a la feina, en l'oci, amb la família i els amics, ha comentat.Per això, creu que hem d'interioritzar que la distància física i la higiene, al costat de la resta de recomanacions, són mesures «imprescindibles» per a la protecció de la salut individual i col·lectiva.