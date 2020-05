La preinscripció escolar començarà el 13 de maig de forma telemàtica

Actualitzada 07/05/2020 a les 15:10

La preinscripció escolar d'educació infantil, primària i ESO es farà entre el 13 i el 22 de maig, segons ha informat el Departament d'Educació. A partir del 13 es podrà fer de forma telemàtica, que es pretén que sigui majoritària, però es reservarà del 19 al 22 per fer-la presencial amb cita prèvia per a les famílies que no puguin telemàticament. Per als ensenyaments postobligatoris serà del 27 de maig al 3 de juny en el cas de batxillerat, del 2 al 8 de juny per a cicles de grau mitjà d'FP i d'arts plàstiques i del 10 al 17 de juny en el cas dels cicles de grau superior d'FP i d'arts plàstiques i disseny. Pera la preinscripció presencial es recomana que hi vagi una sola persona, amb la documentació preparada i mascareta i guants.