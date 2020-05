La infecció per coronavirus a la platja i piscines és «poc probable» però existeix perill pel que fa als rius

Així ho indica un informe del CSIC

Actualitzada 07/05/2020 a les 16:15

Una investigació del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha redactat un informe en el qual fa un recull de tota la informació científica sobre el coronavirus i la seva transmissió en espais destinats al bany. Aquest informe s'ha dut a terme per una petició de la Secretaría de Estado de Turismo per tal d'establir protocols d'actuació en relació amb la posada en marxa de la temporada turística al país.Els autors de l'estudi subratllen que la principal via de transmissió és a través de les secrecions respiratòries com la tos, els esternuts i el contacte entre persones. A més, les aglomeracions e piscines o platges, igual que els objectes d'ús compartit poden seguir sent un mecanisme de contagi.Altres possibles vies de contagi revisades són les derivades de la presència del virus en aigües residuals que puguin arribar a masses d'aigua de bany i la supervivència del virus provinent dels banyistes en aigües, l'arena i superfícies limítrofes.L'informe indica que la infecció en activitats recreatives d'aigua és molt poc probable. El problema és que aquestes activitats no respecten, normalment, les mesures de distanciament socials recomanades.Cal incidir en el fet que en piscines i Spa l'ús d'agents desinfectants és molt comú i per tant aquesta mesura hauria de ser suficient per inactivar el virus.Els aerosols generats en un balneari tenen les mateixes característiques pel que fa a la desinfecció. A més l'ambient d'aquestes instal·lacions es manté a altes temperatures i això podria fer que la supervivència del virus es redueixi.Pel que fa a l'aigua del mar, l'informe sosté que no hi ha dades que indiquin que el virus sobreviu, de fet la presència de la sal contribueix a la disminució de la càrrega viral. Tot el contrari que en rius, llacs o pous d'aigua dolça, és en aquestes zones de bany on s'han d'extremar les precaucions per evitar aglomeracions i ficus d'infecció.Un altre dels factors que l'estudi ha tingut en compte és la sorra de les platges, on la sal, la radiació ultraviolada i les altes temperatures són favorables a l'eliminació del virus. Tot i això, qualsevol desinfecció d'aquestes zones sempre s'ha de fer respectant el medi ambient, indica l'estudi.