Els pressupostos de la Generalitat contemplen una rebaixa del 30% en les taxes universitàries

Acabar amb els «falsos associats»

Sobre la possibilitat d’aportar fronts per fer-hi front, Castells ha dit que el primer que s’ha de fer es posar «una xifra» i que després s’haurà d’abordar amb Hisenda «fins on podem arribar».L’executiu va anunciar dimarts després del Consell de Ministres la derogació de l’anomenat 'sistema forquilla' de preus públics universitaris. El govern espanyol té com a objectiu reduir aquest any les taxes de les primeres matrícules de grau i progressivament baixar la resta de taxes de grau i màster.Aquest dijous al Congrés, Castells ha explicat que ja s’ha començat a abordar aquesta qüestió amb les comunitats autònomes i que la proposta que des del govern fan passa per tornar als preus que hi havia abans que s’implementés aquest sistema: el curs 2011-2012. Malgrat això, ha dit que s’haurà de negociar i veure quines aportacions poden fer des de l’Estat per fer front a la rebaix de preus.Els pressupostos de la Generalitat ja contemplen una rebaixa del 30% en les taxes.D’altra banda, Castells ha insistit que el govern espanyol s’ha marcat com a objectiu acabar amb els «falsos» associats amb un «pla de reconversió». «El que proposem és una carrera acadèmica docent i acadèmica en dues línies: la funcionarial -preservant els drets adquirits- i la laboral, amb contracte laboral», ha dit. «Tindran els mateixos drets i les mateixes obligacions», ha afegit.