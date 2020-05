Els oftalmòlegs recomanen utilitzar ulleres o lents de contactes d'un sol ús

Tot i que no hi ha evidències que els usuaris de lents corrin major risc de contagi, gran part dels experts aconsellen substituir-les

07/05/2020 a les 14:55

Rentar-se les mans després d'utilitzar lents de contacte

No hi ha evidències científiques que els usuaris de lents de contacte corrin major risc de contreure el coronavirus, però gran part dels experts en oftalmologia aconsellen substituir-les per ulleres o almenys emprar lents de contacte d'un sol ús. La preocupació per l'ús de lents de contacte durant la crisi sanitària del COVID-19 ha augmentat a mesura que es propagava un virus sobre el qual tots coneixen que pot contagiar-se a través del contacte amb els ulls, però no hi ha consens entre els metges sobre si ha d'evitar-se l'ús de lents de contacte mentre duri la pandèmia.La principal forma de propagació d'aquesta malaltia té lloc a través de les secrecions respiratòries que emeten els contagiats en tossir o esternudar i que provocarien una nova infecció si entren en contacte amb boca, nas o ulls d'una altra persona. Així, podria semblar que utilitzar lents de contacte suposa un risc addicional de contagi, ja que l'usuari es podria infectar durant el procés de col·locació d'aquestes lents que estan en contacte amb els ulls.Un dels possibles efectes de la COVID-19 és la conjuntivitis, però no és molt freqüent. L'Acadèmia Americana d'Oftalmologia cita estudis recents que expliquen com el coronavirus pot provocar «conjuntivitis fol·licular lleu», si bé precisa que «no podria diferenciar-se» d'altres causes virals. També el president de la Societat Espanyola d'Oftalmologia, Antonio Piñero, ha restat importància a aquesta mena de conjuntivitis. En unes declaracions a TVE a mitjans d'abril, citava un estudi entre malalts xinesos publicat per una prestigiosa revista mèdica per a indicar que s'havien detectat casos de virus presents en la mucosa conjuntiva, però la seva incidència afectava «escassament» l'1% dels pacients.De fet, a Espanya, els oftalmòlegs no han detectat un augment de les conjuntivitis a conseqüència de la propagació del coronavirus, segons precisava Piñero. No obstant això, el president de la Societat Espanyola d'Oftalmologia advertia que «les persones que usen lents de contacte haurien de tenir una cura especial».Amb la finalitat d'unificar criteris, aquesta societat i altres onze organitzacions espanyoles relacionades amb l'àmbit mèdic de l'oftalmologia van fer públic un document conjunt amb recomanacions per a l'atenció a pacients en relació a la pandèmia de COVID-19, una vegada que «la conjuntivitis també s'ha notificat» entre els símptomes propis de la malaltia.«No hi ha evidències fins avui que les persones sanes hagin d'evitar l'ús de lents de contacte» o que els seus usuaris «es trobin en major risc de contreure una infecció per coronavirus en comparació amb els qui usen ulleres», afirmen les organitzacions Oftalmològiques en aquest document.No obstant això, com «el virus SARS-COV-2 pot aïllar-se en la llàgrima i conjuntiva» i transmetre's per aquesta via, aconsellen als ciutadans substituir les lents de contacte per ulleres correctores «sempre que les seves circumstàncies personals ho possibilitin». També recomanen suprimir l'ús de lents de contacte si es noten símptomes propis d'un refredat o una grip.Piñero coincideix amb aquesta recomanació i aconsella a qualsevol usuari com «el més adequat» prescindir de les lents de contacte i reemplaçar-les per ulleres, o bé emprar «lents de contacte d'ús diari i que les tirin immediatament».El president dels oftalmòlegs espanyols no oblida puntualitzar que els qui han de tenir especial cura són els propis professionals d'aquesta especialitat, el treball de la qual és «molt pròxim a les cares dels pacients» i s'exposen a un risc de contagi «altíssim».També l'Associació Americana d'Optometria defensa l'ús de lents de contacte d'un sol ús sempre que sigui possible.No obstant això, el Centre per a la Recerca i Educació Ocular (CORE) del Canadà sosté que, «malgrat els mites i la desinformació, la utilització de lents de contacte continua sent una forma segura i molt eficaç de corregir la visió», per la qual cosa recomana que només es deixin d'utilitzar en cas de malaltia.Altres organitzacions posen l'èmfasi en les mesures preventives genèriques propostes per les autoritats sanitàries enfront del coronavirus. Així, el Col·legi d'Òptics-Optometristes de Galícia centra les seves recomanacions en la rentada conscienciosa de mans «abans de posar-se i llevar-se les lents de contacte» com a consell «essencial».I l'Associació Internacional d'Educadors de Lents de Contacte (IACLE) adverteix en un comunicat a tots els usuaris d'aquest producte que han de «rentar-se les mans minuciosament utilitzant aigua i sabó almenys durant 20 segons, per a assecar-les a continuació amb una tovallola de paper», sobretot abans de posar-se i llevar-se les lents de contacte.L'ús correcte de lents de contacte no apareix esmentat en el conjunt de recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per a protegir als ciutadans enfront de la COVID-19, encara que en elles sí que s'insta a evitar tocar les principals vies d'accés del virus a l'organisme, entre les quals es troben els ulls.Un altre dels consells que ofereix l'OMS es relaciona amb la desinfecció de pertinences, sobretot després de tornar del carrer, on el virus ha pogut quedar dipositat en alguna superfície.En aquest sentit, el Ministeri de Sanitat inclou, entre les mesures higièniques que proposa per a evitar contagis, la següent recomanació: «Els objectes d'ús personal, com a ulleres, mòbils, teclats, ratolí, targetes, carteres, bosses, etc., es netejaran amb freqüència amb els productes indicats per cada fabricant».