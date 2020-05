Els homes amb càncer de pròstata tindrien menys probabilitats d'agafar el coronavirus

Un estudi italià ha detectat que el tractament ADT redueix les probabilitats de contagiar-se i també la gravetat dels símptomes

Actualitzada 07/05/2020 a les 09:07

Un estudi realitzat a la regió italiana de Vènet constata que aquells homes que estaven sent tractats amb teràpia de privació d'andrògens (ADT) per càncer de pròstata tenen menys probabilitats de desenvolupar la Covid-19 i, si estan infectats, la malaltia és menys severa.Aquesta és la principal conclusió d'un estudi liderat per la Universitat de la Suïssa Italiana que es publica a la revista Annals of Oncology, i els seus autors suggereixen que l'ADT podria protegir als homes de la infecció per coronavirus.Els investigadors van descobrir que de 4.532 homes amb Covid-19, el 9,5% (430) tenien càncer i el 2,6% (118) tenia càncer de pròstata, explica en una nota de premsa la Societat Mèdica Europea d'Oncologia, que assenyala que aquells pacients amb càncer tenien un risc 1,8 vegades major d'infecció per coronavirus i van desenvolupar una malaltia més greu.Els científics van indagar a més en les xifres dels homes amb aquesta mena de càncer que prenen ADT en aquesta mateixa regió i van comptabilitzar a un total de 5.273: només quatre d'aquestes persones van desenvolupar la infecció per Covid-19 i cap va morir.Dels 37.161 homes amb càncer de pròstata que no estaven rebent ADT, 114 van desenvolupar la malaltia i 18 van morir. «Aquest és el primer article que suggereix un vincle entre ADT i la COVID-19», assegura Andrea Alimonti, un dels autors del treball. L'investigador explica que per a aquesta anàlisi van recollir dades d'una gran població de pacients infectats per coronavirus i «hem trobat que els que estan sent tractats amb ADT per càncer de pròstata estan protegits, encara que tots els pacients amb càncer tenen un major risc d'infecció per Covid-19 que aquells sense càncer».Els investigadors suggereixen que fins i tot si els homes no tinguessin càncer de pròstata, aquells que estan en alt risc de desenvolupar Covid-19, podrien prendre ADT per un període delimitat per a prevenir la infecció, mentre que aquells que s'infecten podrien prendre ADT per a reduir la gravetat dels símptomes.Les limitacions de l'estudi inclouen el fet que els pacients de càncer amb COVID-19 poden haver estat sotmesos a més proves de detecció del virus que els que no tenen càncer, la qual cosa podria explicar la prevalença més gran del coronavirus en els pacients amb càncer.L'editor cap de la revista on es publica la recerca, Fabrice André, indica que van decidir publicar aquest estudi perquè proporciona un fonament per a avaluar l'eficàcia d'ADT prospectivament en pacients infectats amb Covid-19.«No obstant això, l'estudi no proporciona una conclusió definitiva sobre el paper d'ADT en pacients infectats amb COVID-19, i aquesta classe de fàrmacs no ha d'utilitzar-se a aquest efecte fins que els assajos prospectius hagin confirmat la seva eficàcia».