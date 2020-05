El turisme internacional podria caure fins a un 80% el 2020

El sector turístic europeu s'exposa a perdre uns 22 milions de viatgers

Actualitzada 07/05/2020 a les 17:21

El turisme internacional podria caure entre un 60% i un 80% aquest 2020 per la crisi del coronavirus, segons l'Organització Mundial del Turisme. Si les restriccions per viatjar a nivell internacional es comencen a aixecar a principis de juliol, el volum de turistes es reduiria un 58%. Si fos al setembre, la reducció seria d'un 70% i, si això no passa fins a principis de desembre, la caiguda serà d'un 78%. Això implicarà unes pèrdues per al sector turístic mundial d'un bilió d'euros que posaran en risc més de 100 milions de llocs de treball. En el cas d'Europa, aquesta indústria s'exposa a perdre uns 22 milions de viatgers. «És de lluny la pitjor crisi que ha patit mai el turisme internacional», alerta l'OMT.