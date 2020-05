Creen una armilla que t'avisa si se sobrepassa la distància de seguretat amb una altra persona

L'armilla de protecció comença a xiular i a vibrar, al mateix temps que s'encenen llums d'advertència

L'armilla de protecció comença a xiular i a vibrar, al mateix temps que s'encenen les llums als tirants i a la cintura. És el senyal que s'està sobrepassant la distància de seguretat amb una altra persona que la pandèmia de coronavirus ha introduït com a mesura de precaució per tal d'evitar contagis.Aquesta escena pot viure's ja a Schwarzmüller, un fabricant austríac de vehicles de càrrega que s'ha convertit en la primera empresa a Europa en utilitzar aquests nous equips que alerten d'un apropament no desitjat.El portaveu de l'empresa, Michael Prock, assegura en declaracions telefòniques a Efe que en adquirir aquest sistema personalitzat s'assumeix «la responsabilitat de garantir la salut dels treballadors».«Evitem també possibles i costoses interrupcions de les nostres línies de producció en cas d'un positiu (pel coronavirus), que ens obligaria a col·locar a nombrosos treballadors en quarantena», agrega.La tradicional empresa, amb 140 anys d'història, ha adquirit desenes d'aquestes armilles, desenvolupades per la companyia alemanya Boga Material Handling, i el preu de la qual és de 499 euros per unitat.L'objectiu és utilitzar-les en les plantes de producció de Schwarzmüller a Àustria, Hongria i a la República Txeca.En cas que dos treballadors s'acostin a una distància inferior a la definida pel sistema, les armilles emeten de manera simultània un senyal d'alarma, una forta vibració i una llum d'advertència.D'aquesta manera, el sistema garanteix el distanciament social entre els treballadors, exigit per a controlar la pandèmia, també en cadenes de muntatge i altres instal·lacions industrials.Les armilles pesen uns 300 grams i la bateria té capacitat per a un torn complet de treball d'unes vuit hores.Peter Markschläger, portaveu de Boga Àustria, explica que aquesta tecnologia prové d'un sistema aplicat en vehicles de transport en centres de logística o en grans obres de construcció, que serveix per evitar atropellaments, en advertir tant al conductor com al vianant que s'estan acostant l'un a l'altre.«Mitjançant un senyal d'ultra banda ampla de 4 gigahertzs assegurem que les armilles sempre es mantinguin connectades sense interferències amb altres sistemes».S'eviten així connexions via internet sense fil o Bluetooth, ja que són menys estables i exactes en un entorn industrial, explica Markschläger.Boga és un dels líders mundials en la producció de vehicles de càrrega per al sector de la logística.Enmig de la crisi sanitària del coronavirus, l'interès per aquestes armilles ha crescut molt, sobretot entre empreses del sector de la logística, plantes de producció industrial o el comerç amb aliments, asseguren des de Boga Àustria.Segons Markschläger, les armilles es poden utilitzar «en qualsevol àrea on treballen moltes persones, ja que normalment la gent té problemes per a calcular bé la distància necessària».«Per això, aquestes armilles són un instrument molt útil per a assegurar aquesta distància», conclou.