Augmenta l'abandó d'animals i les protectores es queden sense fons

Espanya, amb 150.000 animals abandonats a l'any, té les xifres més altes d'Europa

Actualitzada 06/05/2020 a les 18:55

L'Associació Espanyola de Protectores i Santuaris d'Animals, Iberánimal, ha alertat sobre la precària situació econòmica de molts d'aquests centres per la suspensió de les campanyes de captació de fons en un moment de repunt en el nombre d'abandons.Iberánimal subratlla en un comunicat que les protectores es troben saturades, ja que a les xifres habituals d'ingressos en aquests centres se suma l'abandó d'animals els amos dels quals no s'han vist capaços d'afrontar la seva cura durant l'etapa de confinament.Assegura que, ateses les directrius de l'estat d'alarma, aquestes instal·lacions han hagut de suspendre la totalitat de les seves campanyes de captació de fons, malgrat que els seus ingressos per a atendre en perfectes condicions als animals arriben a través d'aquesta via.Iberánimal agraeix el suport d'algunes celebritats que s'han fet ressò de la precària situació d'aquests centres, però subratlla la necessitat d'ajuda econòmica per part d'altres agents de cara a la campanya d'estiu i el que resta d'any.En aquest sentit, anuncia la creació d'una plataforma segura, en la qual els particulars podran fer les seves donacions i contribuir amb això a l'alimentació dels animals i a les seves despeses veterinàries com a «única via per a pal·liar la delicada situació de les protectores», subratlla José Luis Macías, president de l'Associació.Iberánimal assegura que totes les donacions o ajudes per a la compra d'aliments seran degudament registrades; «volem ser totalment transparents amb tot el que col·labori i per això en la nostra plataforma existeix un espai per a la transparència de la gestió», assenyala Macías.Segons dades de l'Associació de Protectores i Santuaris d'Animals, les xifres d'abandó a Espanya -150.000 animals a l'any- són les més altes d'Europa.