Actualitzada 07/05/2020 a les 11:50

L'Associació Nacional d'Empreses de Sanitat Ambiental (ANECPLA) alerta que les desinfeccions amb ozó poden provocar efectes adversos com ara lesions respiratòries i dany ocular. L'ús d'aquest producte encara no està aprovat per la Unió Europea, tot i que la seva comercialització està permesa.ANECPLA aconsella l'ús de desinfectants amb eficàcia certificada, i deixa al marge l'ozó per no assumir riscos innecessaris en un moment de pandèmia. Sobre els estudis que certifiquen l'eficàcia de l'ozó contra el coronavirus, l'entitat apunta que això s'ha demostrat en un mitjà com l'aigua, i el comportament varia molt en l'aire.