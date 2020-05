Vox convoca manifestacions a tot l'Estat contra el govern de Sánchez

Abascal vol que les concentracions es duguin a terme al carrer de manera «absolutament legals i segures»

Actualitzada 06/05/2020 a les 11:46

El president de Vox, Santiago Abascal, ha anunciat aquest dimecres la convocatòria de manifestacions per tot el país per a demanar la dimissió del Govern de coalició del PSOE i Unides Podem que, al seu judici, s'ha convertit en la «riota» internacional per la seva gestió de la crisi del coronavirus.«Els espanyols volem manifestar-nos als carrers», ha dit Abascal en el debat de la quarta pròrroga de l'estat d'alarma de dimecres en el Congrés dels Diputats.El líder de Vox ha assenyalat que aquest dijous notificarà a totes les delegacions del Govern la convocatòria d'aquestes manifestacions «absolutament legals i segures».