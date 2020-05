Utilitzen plasma de pacients recuperats com a tractament contra la Covid-19

Es tracta d'un assaig a nivell nacional que es realitza a l'Argentina i que millora la condició dels pacients en «deu de cada deu casos»

Teràpia que permet la millora de pacients

Les autoritats sanitàries de l'Argentina van anunciar aquest dimecres que van començar els assajos clínics de malalts de la Covid-19 amb plasma de pacients ja recuperats i van convocar als ciutadans que van rebre l'alta mèdica a donar la seva plasma per a col·laborar en aquest tractament terapèutic.L'objectiu és «veure de quina manera l'ús de plasma evita la progressió de la patologia respiratòria i evita que aquest pacient ingressi en teràpia amb respirador artificial», va precisar Daniel Fontana, coordinador de la Direcció de Sang i Medicina Transfusional, en l'habitual conferència de premsa matutina del Ministeri de Salut a Buenos Aires.El funcionari va aclarir que encara no existeixen estudis a nivell internacional que garanteixin que l'ús terapèutic del plasma de convalescents de la Covid-19 sigui «segur i eficaç».La cap del Departament d'Hemoteràpia de l'Hospital de Clínicas de Buenos Aires, Alejandra Vellicce, va puntualitzar no obstant això que «l'ús expandit per a plasma de convalescent en el tractament de pacients amb Covid-19 mostra resultats de notable millora en deu de cada deu pacients en els quals es va utilitzar».«És un mètode experimental ja que fins avui no es compta amb un tractament específic per a la malaltia», va puntualitzar la metgessa de l'Hospital de Clínicas, una de les entitats on es va començar a aplicar aquesta teràpia per a malalts del nou coronavirus.El plasma és la part líquida de la sang i s'obté a través del procés d'afèresi, que permet la separació dels diferents components de la sang: glòbuls vermells, plaquetes i plasma.El mecanisme separa el plasma i per una altra vena en forma simultània retorna al donant la resta dels glòbuls vermells i plaquetes.L'assaig clínic nacional iniciat el dilluns a l'Argentina compta amb sis centres per a captació de plasma de pacients recuperats de Covid-19, que només podran donar després de transcorreguts 14 dies de l'alta mèdica.En cerca d'una cura de la Covid-19Una segona fase del projecte és «la producció d'un medicament amb aquest plasma d'anticossos, la globulina híperinmune, en la planta d'hemoderivats de la Universidad de Córdoba», al centre del país, va informar Fontana.El funcionari va aclarir, no obstant això, que aquest possible medicament encara ha de complir diverses fases i ser després aprovat per l'Administració Nacional de Medicaments, Aliments i Tecnologia Mèdica (ANMAT).La secretària d'Accés a la Salut, Carla Vizzotti, va precisar que es realitzaran assajos clínics controlats, en «un gran desafiament per a donar tractament a l'Argentina i aconseguir evidència per a tractar un virus que va ser identificat per primera vegada el 7 de gener».L'Argentina va registrar fins al moment 5.020 casos confirmats de Covid-19, dels quals 264 van morir i altres 1.524 ja es van recuperar, mentre que 143 persones es troben internades en unitats de teràpia intensiva.Del total de casos, 873 corresponen a treballadors de l'àrea de salut, va puntualitzar el sotssecretari d'Estratègies Sanitàries, Alejandro Costa.