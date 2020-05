Els contagis arriben a la xifra de 220.325 amb 685 casos nous

Actualitzada 06/05/2020 a les 11:23

El Ministeri de Sanitat ha actualitzat el balanç de defuncions i contagiats per coronavirus a l'Estat en les darreres 24 hores. Salut ha informat que han mort 244 persones per coronavirus, així doncs, per segon dia consecutiu, la xifra va a l'alça. Amb aquestes ja són 25.857 persones les que han perdut la vida per aquesta malaltia. Pel que fa als contagiats, s'ha arribat a la xifra dels 220.325 després de detectar 685 casos nous en les darreres hores. Finalment, els curats ascendeixen als 126.002 amb 2.516 altes noves.Per comunitats, la situació continua igual, amb Madrid al capdavant en nombre de morts, amb 8.420 defuncions, seguida de Catalunya amb 5.345 i Castella-La Manxa amb 2.647 morts.