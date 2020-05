L'OMS adverteix que «el risc de tornar al confinament és molt real»

El risc existeix «si els països no aconsegueixen gestionar amb molta cura la transició»

Actualitzada 06/05/2020 a les 18:02

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha advertit que «el risc de tornar al confinament és molt real» als països que actualment estan alleujant les seves mesures de distanciament social si no es duu a terme una adequada gestió de la desescalada.El risc existeix «sobretot si els països no aconsegueixen gestionar amb molta cura la transició i no ho fan utilitzant un enfocament per fases», ha advertit Tedros després d'anunciar que s'han superat els 3,5 milions de casos de COVID-19 al món mentre que les morts freguen la barrera de les 250.000 persones.L'OMS insisteix que durant la fase de desconfinament s'ha de garantir que els contagis estan controlats, que el sistema sanitari pot afrontar la transició, que està minimitzat el risc de rebrots i que s'han pres mesures preventives en escoles i llocs de treball.L'organització amb seu a Ginebra també demana que abans d'aplicar mesures d'alleujament de quarantenes i altres confinaments ha de garantir-se que hi ha una adequada gestió dels possibles casos importats i que l'opinió pública està ben informada sobre les mesures preses per l'Estat.Tedros ha insistit que no poden descartar-se futures onades del coronavirus, però que davant aquesta possibilitat «no pot permetre's que s'estableixi el pànic», sinó que s'ha de «estar preparats, perquè ara tenim l'oportunitat d'establir bases sòlides en els sistemes sanitaris».«Si alguna cosa hem après d'aquesta crisi és que invertir ara ens permetrà salvar vides més endavant», ha assegurat l'expert etíop, qui ha afirmat que «la Història ens jutjarà per com vam respondre a la pandèmia i quines mesures prenem».