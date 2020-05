L'arribada de turistes estrangers es va enfonsar al març un 64,3%

La despesa dels turistes que van venir va disminuir un 63,3%, fins a 2.215 milions d'euros

Actualitzada 06/05/2020 a les 09:58

Espanya va rebre el març passat dos milions de turistes internacionals, un 64,3% menys que en el mateix mes de 2019, després del tancament de fronteres des de meitat de mes per a frenar al coronavirus, al mateix temps que la despesa total dels quals van venir va disminuir un 63,3%, fins a 2.215 milions d'euros.Durant el primer trimestre de l'any van arribar a Espanya 10,6 milions de turistes internacionals, un 25,6% menys que en el mateix període de 2019, segons les dades publicades aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).La despesa efectuada pels turistes que van visitar Espanya al març, aquests 2.215 milions, va ser menys de la meitat del registrat al febrer, encara que el desemborsament mitjà per turista va augmentar un 2,7%, fins a 1.097 euros.