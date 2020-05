Juan Carlos Girauta i Carina Mejías es donen de baixa de Ciutadans

Tots dos han pres aquesta decisió després de l'anunci d'Arrimadas de donar suport al govern en la pròrroga de l'estat d'alarma

Actualitzada 06/05/2020 a les 09:10

L'exdiputat i exportaveu del grup Ciutadans en el Congrés dels Diputats Juan Carlos Girauta i l'exdiputada del Parlament i el Congrés dels Diputats Carina Mejías han comunicat la seva baixa com a afiliat de Ciutadans, segons han informat tots dos en el seu compte oficial de Twitter.«No treballem tant per a construir una frontissa. Acabo de comunicar formalment la meva baixa com a afiliat a Ciutadans», ha escrit Girauta en un tuit.Mejías, que també va ser portaveu del grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona, ha assegurat aquest dimecres, a través del seu compte de Twitter, que la decisió presa aquest dimarts per la formació taronja li resulta «impossible de compartir després d'aquests mesos tan difícils i una gestió de conseqüències tan devastadores per a tots els espanyols». Per això, assegura, ha optat per «no mantenir» la seva militància en el partit i sol·licitar la baixa com a afiliada.