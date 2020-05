El Govern destinarà 7,3 milions a la inserció laboral de les persones beneficiàries de la renda mínima

La dotació es repartirà en subvencions que arribaran a entitats sense ànim de lucre

Actualitzada 06/05/2020 a les 16:43

El Departament de Treball, Assumptes Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ha anunciat aquest dimecres que invertirà 7,3 milions d'euros per a promoure la inserció laboral de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania.La dotació es repartirà en subvencions, declarades d'interès general per a poder impulsar-les dins de l'estat d'alarma, que arribaran a entitats sense ànim de lucre per a contribuir a incrementar l'ocupació d'aquest col·lectiu vulnerable.Segons ha informat el Departament de Treball en un comunicat, el programa desplegarà en ajudes 5,84 milions d'euros durant aquest any i 1,46 milions durant el 2021 amb l'objectiu de «mitigar l'impacte social i econòmic que ha tingut la crisi sanitària de la COVID-19».Davant l'actual context d'emergència, el Govern considera que és «indispensable» continuar amb les accions de suport i acompanyament a les persones beneficiàries de la renda garantida, «un col·lectiu d'especial vulnerabilitat que es troba en situacions de pobresa, desigualtat, risc i exclusió social».