Es faran de manera descentralitzada a través de les regions sanitàries del sistema públic de Salut

Actualitzada 05/05/2020 a les 19:32

El Departament de Salut ha enviat una comunicació al Departament d'Interior aquest dimarts per reprendre les proves PCR als agents dels Mossos d'Esquadra i dels Bombers que estan en situació d'incapacitat temporal des de fa més de dues setmanes. Els que no tenen la covid-19 es podran reincorporar al seu lloc de treball. Aquestes proves es faran descentralitzadament arreu del territori a través del la infraestructura de la regions sanitàries del sistema públic de Salut, i des d'aquest mateix sistema s'anirà definint el lloc i el nombre de persones que se sotmetran a prova PCR. Des del sistema de salut es contactarà a les persones interessades per donar-los cita per a la realització de la presa de mostres pel test PCR.