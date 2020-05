S'estabilitzen les compres de menjar a la llar i augmenta l'aposta pel producte fresc

En la sisena setmana des que es va decretar l'estat d'alarma s'ha registrat un increment del consum interanual del 24,3%

Els espanyols han estabilitzat les seves compres per a la llar entre el 20 i el 26 d'abril, segons reflecteix el «lleuger descens» del 2,8% en el volum d'aliments adquirits, respecte la setmana anterior, segons les dades del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA).Les xifres del panell del consum alimentari a les llars donat a conèixer aquest dimarts pel Ministeri reflecteixen que els espanyols han «estabilitzat les seves compres» i estan gestionant els productes adquirits durant les primeres setmanes de confinament per la crisi del coronavirus.Tot i així, en aquest període (setmana 17 de 2020, la sisena setmana des que es va decretar l'estat d'alarma) s'ha registrat un increment del consum interanual del 24,3%.Per productes, han experimentat un creixement interanual per sobre de la mitjana carns fresques com la de porc (43,1%), oví (35,6%) i pollastre (30,6%); les fruites i hortalisses fresques (27,3% i 32,1%, respectivament); i els llegums (31,8%).A més, s'ha produït un major consum en les categories d'arròs (14,3%) i pasta (4%), i destaquen els repunts en peixos congelats (25,8%) i peix fresc (21,4%), que per segona setmana consecutiva sostenen una alça superior al 20% des del començament de la crisi per la COVID-19.Productes com a pa, oli i els inclosos en el grup de brioixeria, galetes i cereals reflecteixen pujades per sota de la mitjana del total d'alimentació.A causa de tancament del canal d'hotels, restaurants i cafeteries, s'observa un major consum de begudes espirituoses, cerveses, begudes refrescants i vins a la llar, «encara que el seu consum actual no compensa el volum que es deixa d'adquirir fora de casa», han assenyalat des del departament.Els establiments pròxims a les llars, com les botigues tradicionals (35,4% respecte a la mateixa setmana de 2019) i els supermercats (26,6%) són els llocs triats per a realitzar les compres, seguits per les botigues de descompte (10,8%) i els hipermercats (8,5%).Les compres per internet segueixen l'augment analitzat des de la setmana 13 de l'any, i entre el 20 i 26 d'abril aconsegueixen un augment del 181,2% pel que fa la taxa interanual.Per regions, en el període analitzat destquen Balears (65,8%) i la Comunitat Valenciana (41,2%), amb els creixements interanuals més elevats des del començament de la crisi, mentre que les zones amb creixement per sota de la mitjana nacional van ser Castella i Lleó (1,2%) i Cantàbria (9,2%).